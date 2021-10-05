Суд смягчил наказание комику Мирзализаде

Стендапер оспорил решение о признании его пребывания в России нежелательным

Замоскворецкий суд Москвы постановил заменить признание нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с пожизненного на "разумный срок". Об этом во вторник, 5 октября, рассказал адвокат стендапера Сергей Бадамшин.

Юрист уточнил, что суд частично удовлетворили иск Мирзализаде и обязал Министерство внутренних дел России установить разумный срок вместо пожизненного, сообщает РИА Новости.

В марте 2021 года в одной из программ Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских. В правоохранительных органах расценили шутки как возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

Мирзализаде провел десять суток в спецприемнике, а затем МВД признало пожизненно нежелательным пребывание комика в России.

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