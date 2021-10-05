Кадыров вступил в должность главы Чечни

Заседание парламента прошло в новом зале резиденции главы республики

В день своего 45-летия избранный глава Чечни Рамзан Кадыров официально вступил в должность. Присягу он принес на чеченском и русском языках, сообщает РИА "Новости".

Торжественное заседание парламента региона прошло в новом зале резиденции главы республики.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу", - сказал Кадыров.

Спикер парламента Магомед Даудов вручил руководителю республики штандарт главы Чечни.

Ранее Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в регионе "нет петухов", и пригласил американского лидера лично посетить республику.

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