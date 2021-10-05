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Корабль с экипажем на борту тонет в Белом море

14:51
  • вторник
  • 05 октября 2021

На место выехали спасатели

Частное судно "Фаворит" получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области.

Вода начала затапливать машинное отделение и трюм. На борту находятся пять человек, они подали сигнал бедствия.

"Со слов позвонившей на 112 пассажирки Ирины, судно терпит бедствие", - сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.

На данный момент связь с судном пропала. К месту ЧП выдвинулись спасатели и авиация, пишет "Интерфакс".

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