ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским пенсионерам посоветовали пройти вакцинацию

15:18
  • вторник
  • 05 октября 2021

Разобраться в вопросе помогут соцработники

В Москве социальные работники вновь начали информировать горожан старшего поколения о возможностях и необходимости вакцинации от коронавируса.

Также специалисты помогут записаться на прививку и расскажут, как получить подарок, который положен москвичам старше 65 лет, полностью завершившим вакцинацию. Такой набор уже выдан почти 200 тысячам человек. Повышенное внимание к пожилым москвичам не случайно, особенно в период увеличения числа заболевших коронавирусом в городе.

"Данная группа пациентов должна вакцинироваться по нескольким причинам, первая из которых - эта та совокупность заболеваний, которая у них накопилась за свой жизненный путь. Грузными осложнениями коронавирусной инфекции является не только пневмония, но и тромботическое поражение всех органов, поэтому вакцинация этой данной группы - одна из самых приоритетных программ на сегодняшний день", - сказала Наталья Артыкова, заведующая филиалом №3 городской поликлиники №45.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.