Московским пенсионерам посоветовали пройти вакцинацию

Разобраться в вопросе помогут соцработники

В Москве социальные работники вновь начали информировать горожан старшего поколения о возможностях и необходимости вакцинации от коронавируса.

Также специалисты помогут записаться на прививку и расскажут, как получить подарок, который положен москвичам старше 65 лет, полностью завершившим вакцинацию. Такой набор уже выдан почти 200 тысячам человек. Повышенное внимание к пожилым москвичам не случайно, особенно в период увеличения числа заболевших коронавирусом в городе.

"Данная группа пациентов должна вакцинироваться по нескольким причинам, первая из которых - эта та совокупность заболеваний, которая у них накопилась за свой жизненный путь. Грузными осложнениями коронавирусной инфекции является не только пневмония, но и тромботическое поражение всех органов, поэтому вакцинация этой данной группы - одна из самых приоритетных программ на сегодняшний день", - сказала Наталья Артыкова, заведующая филиалом №3 городской поликлиники №45.

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