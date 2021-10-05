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Путин объявил 2023 год Годом учителя

15:14
  • вторник
  • 05 октября 2021

Подготовка к Году учителя начнется в скором времени

Президент России Владимир Путин посвятил 2023 год педагогам, объявив его Годом учителя.
Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя

Глава государства напомнил, что в 2023 году страна будет отмечать 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. В связи с этим принято решение посвятить будущий год педагогам и наставникам.

Российский лидер заверил, что подготовка к проведению Года учителя начнется в скором времени. Он также призвал лауреатов конкурса "Учитель года — 2021" принять в ней участие, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поздравил всех педагогов с Днем учителя и отметил, что учителя не только передают знания своим ученикам, но и помогают разобраться в сложностях современного мира, понять себя. Все это требует от самих педагогов новых знаний, методик и постоянного профессионального роста.

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