Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Клиенты во вторник жаловались, что не могут провести операции
В "Сбербанке" отреагировали на жалобы клиентов, которые ранее днем сообщили о сбое в работе приложения.
"По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", - сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе банка.
В настоящее время мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" работает в штатном режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram