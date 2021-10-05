Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Клиенты во вторник жаловались, что не могут провести операции

В "Сбербанке" отреагировали на жалобы клиентов, которые ранее днем сообщили о сбое в работе приложения.

"По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", - сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе банка.

В настоящее время мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" работает в штатном режиме.

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