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Путин потребовал обеспечить безопасность детей в интернете

15:21
  • вторник
  • 05 октября 2021

Это не означает ограничения свободы

Вопросами безопасности детей в интернете озабочен весь мир, решение проблемы ищут все страны. При этом есть люди, которые думают только о собственной наживе и даже, влияя через глобальную сеть, доводят несовершеннолетних до суицида, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мы знаем, к сожалению, о том, что всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей. Поэтому здесь и доведение детей до суицида, здесь и детская порнография", - сказал российский лидер на встрече с участниками конкурса "Учитель года - 2021".

По словам президента, российские школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Путин считает, что все информационные ресурсы в сфере образования должны контролироваться государством - возможно, путем лицензирования. В то же время, это не значит, что пространство свободы надо свети до минимума, подчеркнул глава государства.

Путин обратил особое внимание на обеспечение безопасности персональных данных детей, да и всех граждан. Президент отметил, что только с государства можно спросить за рациональное и безопасное использование этих данных, передает "Интерфакс".

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