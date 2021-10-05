В Москве возбудили 75 дел из-за поддельных ковид-справок

Обвинения предъявлены 30 гражданам

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что в течение 2021 года в Москве по факту сбыта поддельных ковид-справок завели более 70 уголовных дел.

"В течение 2021 года в столице возбуждено 75 уголовных дел по фактам сбыта справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии противопоказаний к проведению вакцинации", - рассказала Волк (цитата по ТАСС).

Она добавила, что обвинения предъявлены 30 гражданам.

В Роскомнадзор, также сообщила Волк, направили письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, где можно было оформить фиктивные медицинские документы. 80 таких сайтов уже заблокированы.

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