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Цены на газ в Европе установили новый исторический максимум

15:54
  • вторник
  • 05 октября 2021

Запасы газа в европейских хранилищах на минимальном уровне

Рекорд цен на газ в Европе был побит несколько раз за время торгов 5 октября. Сразу после открытия котировки преодолели отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. К 15 часам по московскому времени, по данным биржи ICE, стоимость тысячи кубометров голубого топлива  превысила 1350 долларов.
Цена газа в Европе продолжает ставить рекорды

Как сообщили в "Газпроме", запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года - на минимальном за многие годы уровне. Отставание по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 миллиардов кубометров. Если сохранятся нынешние темпы закачки газа, то к 12 октября останутся не восполненными 28% - или 18,6 миллиардов кубометров - из 66,2 миллиардов, отобранных в европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.

Тем временем цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1354 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в "Газпроме", ссылаясь на прогнозы синоптиков, отмечают, что зима будет холодной и снежной, передает ТАСС.

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