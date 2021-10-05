Цифровой детокс: как мир пережил 6 часов без соцсетей

Накануне наблюдались сбои в Facebook и Instagram

Глобальный сбой в работе интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram во вторник стал самой обсуждаемой темой в мире. Соцсети накануне оставались недоступны 6 часов. Сетевое голодание оказалось трудным испытанием для трёх миллиардов пользователей. Многие из них попытались переключиться на иные ресурсы, которые в итоге оказались не готовы к такой нагрузке и тоже столкнулись с неполадками. Технологический гигант Facebook получил серьёзный удар по репутации и понёс колоссальные убытки. Финансовый рынок отреагировал обвалом основных американских индексов.

Человечество уже давно ушло в онлайн: находясь дома, можно работать, совершать покупки, общаться с друзьями и виртуально путешествовать. Но после вчерашнего мир, похоже, уже никогда не будет прежним. 6 часов, а это, между прочим, четверть суток, фото не лайкаются, марафоны "как стать лучше" не проводятся, запись на реснички и ноготочки встала! А как без натальной карты при ретроградном Меркурии?

YouTube, Snapchat, Netflix и даже Tinder из-за наплыва новых пользователей стали работать с перебоями. Зависли платформы одного из крупнейших американских банков и авиаперевозчиков. Радовался, пожалуй, только основатель "Телеграмма" Павел Дуров. За сутки аудитория мессенджера выросла на 50 миллионов человек. Для Facebook это крупнейший сбой в работе за 17 лет. Акции компании рухнули почти на 6%, ну а Цукерберг опустился на две строчки в списке богатейших людей Forbes, потеряв почти 7 миллиардов долларов. Штормило акции Apple, Google, Amazon. Индекс электронной биржи NASDAQ к закрытию торгов сократился более чем на 2%, да что там интернет-гиганты.

Сотрудники компании Facebook не могли попасть в офис из-за неработающих электронных пропусков. Писали даже, что дверь с высокотехнологичной системой защиты пришлось срезать старой доброй болгаркой. Сначала винили во всем хакеров. Кто-то даже пошутил, что в европейские дата-центры они пробрались по нитке "Северного потока-2", которую как раз начали заполнять газом. Шутки, впрочем, закончились быстро – в даркнет выложили личные данные полутора миллиардов пользователей соцсети – это примерно половина всех зарегистрированных. В компании все отрицают, уверяя – произошел сбой DNS- маршрутизации. Это что-то вроде глобальной адресной книги, из которой вмиг исчезли все записи - а ведь сломаться могли платежные системы или стратегическое программное обеспечение.

"На один день мир стал более здоровым" – заявил бывший агент ЦРУ разоблачитель Эдвард Сноуден. Судя по опросу на его странице всё в той же социальной сети, большинство пользователей уверены – без интернет-гигантов человечество ждет "Золотой век общения".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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