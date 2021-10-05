Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве далека от пиковых значений

Выявляемость вируса выросла почти на треть

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице была ожидаемой. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но тем не менее, мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость", - приводит ТАСС слова Собянина.

Мэр также рассказал, что в городе развернуто 12 тысяч больничных коек для пациентов с ковидом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости ковидом в России с начала сентября превысил 30%. Ежедневно в стране регистрируют порядка 20 тысяч новых случаев заболевания, однако Россия близка к преодолению негативного рубежа в 30 тысяч.

При этом, по словам Голиковой, максимальная доля всех случаев заболевания приходится на COVID-19, протекающий в форме ОРВИ.

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