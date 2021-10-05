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Переболевших COVID-19 выделили в новую группу риска

16:25
  • вторник
  • 05 октября 2021

Нарушения иммунитета держатся долго

Глава Роспотребнадзора выделила новую группу риска. По словам Анны Поповой, это переболевшие COVID-19: вероятность заболевания гриппом для них высока.
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"К уже известным ослабленным, пожилым, людям, работающим с большим количеством потребителей у нас еще одна группа риска. По мнению специалистов, это - люди, перенесшие ковид в прошедшем периоде", - заявила Попова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эта группа требует особого внимания и скорейшей иммунизации. Попова пояснила, что нарушения иммунной системы после перенесенного коронавируса держатся довольно длительное время, передает "Интерфакс".

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