Попова рассказала, что защитило Путина при контакте с заболевшими COVID-19

Препарат сыграл свою роль

Прививка вакциной "Спутник V", которую сделал президент России Владимир Путин, сыграла свою роль. Препарат защитил российского лидера даже при контакте с зараженным коронавирусом, убеждена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я абсолютно уверена, что та вакцина, которой вы прививались - это "Спутник V", безусловно, сыграла свою роль", - сказала Попова на совещании главы государства с членами правительства.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это главное, что защищает президента от инфекции - учитывая, что иммунный ответ был очень высоким. Попова прокомментировала рассказ Путина о контакте с заразившимся COVID-19 сотрудником, передает РИА Новости.

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