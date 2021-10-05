Путин потребовал вывести туристический сервис на мировой уровень

Пока россияне предпочитают отдыхать за границей

Уровень сервиса в отечественной туриндустрии недостаточен. По этой причине россияне пока предпочитают отдыхать за границей, отметил президент России. Владимир Путин считает, что важно выводить российскую туриндустрию на мировой уровень – это отразится положительно как на экономике, так и на социальном благополучии граждан.

"Многие наши соотечественники уезжают отдыхать за рубеж именно в силу того, что не хватает определенного востребованного уровня сервиса. Это основное, почему люди едут далеко, платят большие достаточно деньги, испытывают там какие-то вопросы, связанные с языковым барьером и так далее", - сказал Путин.

Президент обращался к одной из участниц сборной России, победившей на чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills – ее работа связана с туриндустрией. Путин подчеркнул, что с помощью российских высококлассных специалистов в этой области надо вывести эту сферу на современный, достойный российских граждан уровень, передает ТАСС.

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