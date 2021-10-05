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Названо способное уничтожить эскадру ВМС США российское оружие

18:32
  • вторник
  • 05 октября 2021

Аналогов у американцев нет

Серьезной угрозой для американского флота назвали эксперты российскую гиперзвуковую ракету "Циркон". Проведенные накануне испытания с подводной лодки "Северодвинск"  комментирует журнал Military Watch.
Опубликовано видео запуска "Циркона" из подводного положения

"Западные Военно-морские силы по-прежнему полагаются на модернизированные варианты дозвуковых ракет очень малой дальности — Harpoon и Exocet, использовавшиеся во времена холодной войны. Вследствие этого у "Циркона" появляется еще большее преимущество, чем у его предшественника "Калибра", - пишет автор статьи.

Издание отмечает, что "Циркон" — уникальная ракета, у которой нет аналогов в мире. Она отличается повышенной маневренностью и способна развивать скорость до 9 Махов. Подлодки класса "Ясень" могут нести от 32 до 40 гиперзвуковых ракет. Таки образом, огневой мощи одной субмарины хватит для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу ВМФ США.

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