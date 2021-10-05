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Мишустин вручил премии в области образования

22:24
  • вторник
  • 05 октября 2021

Образование - один из главных приоритетов в работе правительства, отметил премьер

Во вторник в Москве десятки педагогов и ученых получили премии и почетные грамоты правительства в области образования. Были отмечены специалисты, благодаря которым появились эффективные технологий обучения, новые учебники, сообщает "ТВ Центр".

Награды вручил Михаил Мишустин, он рассказал, что и сам когда-то был учителем в школе, преподавал информатику. Глава кабмина подчеркнул: образование остается одним из главных приоритетов в работе правительства. Всё это касается не только обучения в школах, но и профессиональной подготовки в вузах.

"У молодых людей должен быть широкий выбор возможностей продолжить образование после школы. И сегодня реализуем целый ряд проектов, которые помогают ещё больше сблизить теорию с практикой", - заявил Мишустин.

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