Зеленский ввел санкции против причастных к выборам в Госдуму в Крыму

В списке – 95 имен

Бессрочные санкции ввел Киев в отношении кандидатов в Госдуму в Крыму и Севастополе. Решение Совета национальной безопасности и обороны от 5 октября утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Персональные санкции со стороны Киева будут действовать в отношении 95 человек – граждан Украины и России. В списке как самовыдвиженцы, так и кандидаты из партийных списков.

Зеленский также ввел экономические санкции против четырех компаний. Ограничения наложены на "Завод судовой светотехники "Маяк", "Амурский судостроительный завод", "Казанский государственный казенный пороховой завод", а также сингапурскую Zasshid, передает "Интерфакс".

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