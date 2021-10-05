Киевлянам отказали в праве посещения госучреждений без ПЦР-теста

Поможет также сертификат о вакцинации

Жителей Киева не пустят в учреждения и организации без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Такое решение принял штаб по ликвидации последствий пандемии.

"Для посещения госадминистраций, предприятий и организаций независимо от формы собственности также нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР- тест", - говорится в протоколе заседания штаба.

В соответствии с новыми правилами, экспресс-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до посещения учреждения. Пропуском может стать также справку, подтверждающая вакцинацию хотя бы одной дозой вакцины.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал пик новой волны коронавируса на Украине в ноябре 2021 года. Мэр Киева Виталий Кличко планирует ввести в украинской столице принудительную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.

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