В центре Гамалеи раскрыли детали вакцинации подростков "Спутником V"

Прививка вводится два раза
Пациентам в возрасте 12-17 лет "Спутник V" будут вводить дважды – как и взрослым. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Для прививки необходимо согласие родителей или законных представителей.
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости ковидом в России с начала сентября превысил 30%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram