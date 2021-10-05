В центре Гамалеи раскрыли детали вакцинации подростков "Спутником V"

Прививка вводится два раза

Пациентам в возрасте 12-17 лет "Спутник V" будут вводить дважды – как и взрослым. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Для прививки необходимо согласие родителей или законных представителей.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости ковидом в России с начала сентября превысил 30%.

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