Байдена просят выслать из США 300 российских дипломатов

Сенаторы требуют расширения штата посольства в Москве

Президента США Джо Байдена просят незамедлительно принять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве. Если Россия не пойдет навстречу, надо выслать из страны 300 российских дипломатов, говорится в письме, направленном американскому лидеру сенаторами.

Послание Байдену подготовили сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джим Риш, а также демократы Марк Уорнер и Роберт Мендес, передает ТАСС.

Штат посольства США в России был сокращен в ответ на высылку Вашингтоном российских дипломатов под надуманными предлогами. Сенаторы считают, что "данная диспропорция" - когда в американской дипмиссии меньше сотрудников, чем в российском посольстве в США - неприемлема. Чтобы ее устранить, надо выслать 300 сотрудников российских дипмиссий.

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