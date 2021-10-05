ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал ВСУ предсказал Киеву разгром в Донбассе

21:28
  • вторник
  • 05 октября 2021

Время идти на уступки

Военного решения конфликта в Донбассе не существует. Подобная попытка приведет к разгрому Украины, заявил генерал ВСУ, экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко. Генерал считает, что настало время Киеву идти на уступки.
Украинский генерал назвал угрозу серьезнее "Северного потока — 2"

"Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый".

Если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением, убежден генерал. Кихтенко отметил, что ситуация в регионе существенно осложнилась, и теперь Киеву придется уступить больше, чем ему предлагали в 2015 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.