Генерал ВСУ предсказал Киеву разгром в Донбассе

Время идти на уступки

Военного решения конфликта в Донбассе не существует. Подобная попытка приведет к разгрому Украины, заявил генерал ВСУ, экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко. Генерал считает, что настало время Киеву идти на уступки.

"Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый".

Если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением, убежден генерал. Кихтенко отметил, что ситуация в регионе существенно осложнилась, и теперь Киеву придется уступить больше, чем ему предлагали в 2015 году.

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