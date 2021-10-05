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Сбой в Facebook пополнил ряды пользователей Telegram на 70 миллионов

21:44
  • вторник
  • 05 октября 2021

Столько новичков зарегистрировались за один день

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о рекордном числе регистраций новых пользователей. За один день их ряды пополнились на 70 миллионов. Причиной такой миграции стал зарегистрированный накануне масштабный сбой сервисов Facebook.
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"Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. … Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Глобальный сбой в Facebook, Instagram, WhatsApp и других приложениях компании Цукерберга был зафиксирован 4 октября. Сервисы были недоступны для пользователей почти семь часов. Позже компания заявила об ошибках в программном обновлении.

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