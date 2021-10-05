Привитым россиянам упростили въезд в Хорватию

ПЦР-тест теперь не нужен

Решившим посетить Хорватию россиянам теперь не придется делать ПЦР-тест. Правила въезда власти Хорватии изменили с 1 октября. Нововведение касается только привитых туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Однако отмена ПЦР-тестов не коснется путешественников, привитых вакцинами "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". В Хорватии признаны только сертификаты о вакцинации препаратом "Спутник V". Результатов тестировании не будут требовать от переболевших COVID-19. Им потребуется справка о перенесенной коронавирусной инфекции с сайта госуслуг.

Остальным гражданам России придется предоставлять результаты ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Либо антиген-тест не старше 48 часов, отметили в АТОР.

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