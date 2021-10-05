Вооруженный "Калибрами" корабль ЧФ вошел в Средиземное море

"Вышний Волочек" идет на смену "Ингушетии"

Вооруженный ракетами "Калибр" малый ракетный корабль "Вышний Волочек" прошел Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря. Как сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, в проливе российский военный корабль сопровождал патрульный катер турецкой береговой охраны.

Корабль идет в Средиземное море на смену МРК "Ингушетия", который выполняет там специальные задачи с июля 2021 года, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. "Вышний Волочек" войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

Во время перехода экипаж корабля проведет боевые учения – в частности, по поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, управлении кораблем в районах интенсивного судоходства, приводит сообщение пресс-службы ЧФ "Интерфакс".

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