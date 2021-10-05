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"Комсомольская правда" закрывает свое белорусское представительство

22:34
  • вторник
  • 05 октября 2021

Об этом сообщили в издании

"Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные издания.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", - говорится в сообщении.

Ранее со слов главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина стало известно, что в Минске задержан журналист издания Геннадий Можейко.

29 сентября белорусские власти заблокировали доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Белоруссии". Решение объяснили тем, что на нём была опубликована информация, способствующая формированию источников угроз национальной безопасности.

Позже в МИД России выразили надежду, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

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