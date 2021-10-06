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Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

08:00
  • среда
  • 06 октября 2021

Внутренний спрос восстанавливается, цены на энергоносители повышаются

Согласно докладу Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии, на который ссылается РИА "Новости", в 2021 году рост ВВП России составит не 3,2%, как прогнозировалось ранее, а 4,3%.
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"Экономика (России - прим. ред.) поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку", - сказано в документе.

Что касается прогноза на 2022-й, он ухудшился с 3,2% роста до 2,8%. Авторы доклада объясняют такую позицию тем, что цены на промышленное сырье снизятся, при этом российские власти могут вернуться к бюджетному правилу.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии - рост экономики в текущем году на 4,2%, на уровне 3% - в 2022-2023 годах.

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