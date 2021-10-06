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В ЕС призывают расследовать рекордный скачок цен на газ

07:54
  • среда
  • 06 октября 2021

Отмечена необходимость провести реформу европейского рынка электроэнергии

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в Европе, передает РИА "Новости" со ссылкой на совместное заявление министров экономики и финансов стран.
Цены на газ в Европе установили новый исторический максимум

"Функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", - говорится в документе.

Авторы инициативы также призывают повысить координацию членов ЕС при закупках и установить общие правила в вопросе объемов запасов газа. Необходимо провести реформу европейского рынка электроэнергии, считают они.

Тарифы на электроэнергию при этом следует связать с действующей в сообществе системой торговли квотами на вредные выбросы.

Накануне фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.

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