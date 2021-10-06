Цветовую маркировку продуктов могут сделать обязательной

Ценники будут отмечать красным и зеленым цветами

Как пишет в среду газета "Известия", Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательной маркировке продуктов питания разными цветами.

Так, согласно предложенной членами общественного совета при ведомстве новой мере, стоящие на полках магазинов продукты будут обозначаться различными цветами на ценниках: красным в случае переизбытка соли, сахара и жиров, зеленым - при нормальных значениях.

Исключения составят минеральная вода и специи.

"Необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства", - отметил Олег Павлов, глава "Общественной потребительской инициативы".

Основная цель маркировки, говорят эксперты, - снижение уровня неинфекционных заболеваний в России.

Вместе с тем ритейлеры отмечают сложности в реализации идеи, так как нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет.

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