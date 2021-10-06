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Цветовую маркировку продуктов могут сделать обязательной

07:52
  • среда
  • 06 октября 2021

Ценники будут отмечать красным и зеленым цветами

Как пишет в среду газета "Известия", Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательной маркировке продуктов питания разными цветами.
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Так, согласно предложенной членами общественного совета при ведомстве новой мере, стоящие на полках магазинов продукты будут обозначаться различными цветами на ценниках: красным в случае переизбытка соли, сахара и жиров, зеленым - при нормальных значениях.

Исключения составят минеральная вода и специи.

"Необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства", - отметил Олег Павлов, глава "Общественной потребительской инициативы".

Основная цель маркировки, говорят эксперты, - снижение уровня неинфекционных заболеваний в России.

Вместе с тем ритейлеры отмечают сложности в реализации идеи, так как нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет.

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