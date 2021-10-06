Россияне рассказали, на что готовы ради повышения зарплаты

Многие не против пожертвовать несколькими выходными

Примерно 40% россиян, участвовавших в опросе сервиса "Работа.ру", на который ссылается ТАСС, ради повышения зарплаты в среднем до 100,2 тысячи рублей готовы отказаться от одного-трех выходных в месяц.

"Еще 13% респондентов отметили, что готовы отработать четыре - шесть дополнительных дней в среднем за зарплату в 113,7 тысячи рублей в месяц", - сказано в исследовании.

При этом 7% респондентов считают возможным отказаться от более шести выходных дней за 117,3 тысячи рублей в месяц. 12% готовы вообще не отдыхать, но получать за это 128,4 тысячи рублей.

28% участников опроса указали на то, что ценят отдых и жертвовать выходными бы не стали.

Почти половина граждан (45%) предпочитают работать полный день по графику 5/2, 28% больше привлекает сменный график 2 через 2.

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