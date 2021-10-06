Дельта-штамм коронавируса за неделю расширил свою географию

Эту мутацию обнаружили в октябре 2020 года в Индии

Штамм коронавируса "дельта", отличающийся высокой заразностью, за последнюю неделю увеличил свою географию с 187 до 192 стран и территорий, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Уточняется, что штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность".

Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года. Обнаружили его в Индии.

Что касается варианта "альфа", выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, он присутствует сейчас в 195 странах и территориях (193 неделей ранее). "Бета" (ЮАР) циркулирует теперь в 145 государствах, "гамма" (Бразилия) - в 99 странах.

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