США и Китай проведут переговоры в Цюрихе

Прорабатывается возможность саммита лидеров двух стран
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин рассказал о готовящихся в Швейцарии переговорах между КНР и США, передает ТАСС.
"Член Политбюро, глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут встречу в швейцарском Цюрихе", - сказано в сообщении.
Уточняется, что стороны обменяются мнениями по китайско-американским отношениям.
Ранее СМИ писали, что одна из тем переговоров - возможность проведения саммита глав государств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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