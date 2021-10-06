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США и Китай проведут переговоры в Цюрихе

08:09
  • среда
  • 06 октября 2021

Прорабатывается возможность саммита лидеров двух стран

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин рассказал о готовящихся в Швейцарии переговорах между КНР и США, передает ТАСС.
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"Член Политбюро, глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут встречу в швейцарском Цюрихе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что стороны обменяются мнениями по китайско-американским отношениям.

Ранее СМИ писали, что одна из тем переговоров - возможность проведения саммита глав государств.

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