Пятый рекорд атмосферного давления установлен в Москве

Барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба

Утром среды, 6 октября, в Москве был побит еще один рекорд атмосферного давления — пятый подряд. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Синоптик уточнила, что барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба. Предыдущее рекордное значение — 766,6 — было зафиксировано 6 октября 2014 года.

В течение дня 6 октября в Москве вновь прогнозируется аномально высокое давление — до 768 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц превышает норму, рассказала РИА Новости Елена Волосюк.

Днем ранее, 5 октября, атмосферное давление в Москве поднималось до 766 миллиметров ртутного столба. Благодаря этому был побит рекорд 2010 года.

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