Эксперт назвал опасными действия пользователей при сбое в работе соцсетей

Люди начали мигрировать на другие ресурсы, замедляя Сеть, заявил Дмитрий Абзалов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили глобальный сбой в соцсетях. Можно ли оценить масштабы ущерба, нанесённого сбоем? Какие угрозы для безопасности людей могли возникнуть в этой ситуации? И как предвидеть новые риски, которые пока скрывает в себе массовое использование цифровых технологий? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Как показала практика, можно у одной сети отрубить внутреннюю составляющую, в результате у вас ляжет значительная часть интернета. По крайне мере, замедление будет. Люди начали мигрировать в разные стороны, постепенно замедляя Сеть. Пользователи – самая опасность часть блокировки интернета… Это очень большой вызов для современной системы. Считали, что коронавирус - это вызов. Вот, смотрите, цифровая составляющая серьезно усилила зависимость от цифровых платформ. Вот это серьезный вызов", - сказал эксперт.

Полный комментарий Абзалова смотрите в видео.

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