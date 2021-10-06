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Названы регионы-лидеры по числу банкротств физлиц

08:36
  • среда
  • 06 октября 2021

За первые девять месяцев 2021 года банкротами признали 137 485 россиян

В России количество граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных в судебном порядке банкротами, в период с января по сентябрь 2021 года составило 137 485. Это в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года, рассказали в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.
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При этом должники выступали заявителями в 95,1% случаев, кредиторы инициировали 3,8% дел, Федеральная налоговая служба — 1,1%.

Больше всего случаев банкротства граждан и ИП зарегистрировано в Москве и Подмосковье (7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек соответственно). Далее следуют Краснодарский край (6,8 тысячи), Санкт-Петербург (6 тысяч), Самарская (5,9 тысячи), Свердловская области (5,5 тысячи), Башкирия (5,3 тысячи), Ростовская (4,3 тысячи), Челябинская (4,1 тысячи) и Волгоградская области (3,6 тысячи).

Механизмом внесудебного банкротства чаще всего пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев, пишут "Известия".

В сентябре заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что долги россиян на сумму более 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. За год после введения упрощенной процедуры банкротства (с 1 сентября 2020 года) поступило 12 тысяч соответствующих заявлений. По 5 тысячам из них была инициирована процедура внесудебного списания долгов.

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