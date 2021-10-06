Москвичам пообещали комфортную погоду в среду

Переменная облачность без осадков

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", какой погоды ждать москвичам в среду, 6 октября.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 11- 13, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - отметила синоптик.

Она уточнила, что ветер будет юго-восточным с порывами до семи метров в секунду.

Атмосферное давление остается аномально высоким. В течение дня оно составит 768 миллиметров ртутного столба (выше нормы на 20 единиц).

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