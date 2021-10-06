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Загруженность парковок в России будет оценивать машинное радиозрение

08:55
  • среда
  • 06 октября 2021

Обработка информации происходит в нейросетевой библиотеке

В России появилась технология, которая позволяет оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Об этом в среду, 6 октября, рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
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Как уточнил сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин, в рамках технологии в осветительные системы (фонари) в зависимости от площади объекта встраивают один-два радиомодуля, они и отслеживают загруженность парковок.

Полученные сведения загружаются в единый центр, и с помощью нейросетевой библиотеки система обрабатывает, анализирует и визуализирует полученную информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц.

Такой сервис удобен не только для населения. Он позволяет выстраивать предиктивную аналитику и выводить разного рода рекомендации для городских структур.

В настоящее время разрабатывается сервис, который даст автомобилистам возможность с помощью интегрированного в геоинформационную систему чат-бота получить данные о загруженности парковки по конкретному адресу, сообщает RT.

В августе в Москве был представлен проект "Умная парковка". Он осуществляет мониторинг свободных мест через приложение и информирует о ситуации поблизости.

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