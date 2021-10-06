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Цукерберг ответил на обвинения в алчности Facebook

08:34
  • среда
  • 06 октября 2021

Заявления прозвучали в Сенате США

Бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила на слушаниях в Сенате США, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей. На эти обвинения ответил основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг.
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"В центре этих обвинений - представление, что для нас приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей. Это просто неправда", - написал он.

Как уточнил предприниматель, озвученные вопросы безопасности и психического здоровья детей "глубоко небезразличны" компании.

"Если мы хотели игнорировать исследования, почему же тогда мы создали ведущую в отрасли программу для понимания этих важных вопросов?", - отметил Цукерберг.

Он добавил, что в Facebook специально наняты люди, которые отвечают за борьбу с вредным контентом.

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