Свиньи недобрали летом в весе из-за аномальной жары

Об этом сообщили в Национальном союзе свиноводов

Как следует из презентации Национального союза свиноводов, на которую ссылается РБК, в 2021 году темпы прироста производства свинины в России оказались самыми низкими за последние 15 лет.

Так, в прошлом году на долю сельхозпредприятий приходилось от всего производства свинины в стране приходилось 88,4% (4,8 миллиона тонн). В 2021-м отрасль рассчитывала на увеличение объема еще на 5%.

Главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин отметил, что прирост производства оказался далек от желаемых показателей. По итогам трех кварталов 2021 года производство в сельхозпредприятиях выросло к тому же периоду 2020 года лишь на 1,7%.

Уточняется, что снижение объемов производства в середине года произошло в том числе из-за аномальной жары. "Средний вес свиней ушел на 20-30% - такого никогда не было", - заметил Бирулин.

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