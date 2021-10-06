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Частные инвесторы вложили 30 млрд рублей в выпуск вакцин от COVID-19 в России

09:38
  • среда
  • 06 октября 2021

Глава Минпромторга списал затруднения с признанием российских вакцин на Западе на конкуренцию

Объем частных инвестиций российских фармацевтических компаний в производство в России вакцин против коронавирусной инфекции достигает 30 млрд рублей. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против "дельта"-штамма

Глава Минпромторга отметил, что затруднения с признанием российских вакцин от COVID-19 в западных странах носят экономический характер — это "элемент конкуренции, чистая экономика".

Мантуров также заявил в интервью журналисту Антону Красовскому, что "как в Америке будут производить "Спутник" — мы точно Pfizer сразу начнем производить".

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин ранее сообщил, что вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

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