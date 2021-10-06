Президент Польши призвал НАТО противостоять "Северному потоку - 2"

Анджей Дуда поставил газопровод в один ряд с терроризмом и миграционным кризисом

Президент Польши Анджей Дуда заявил в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности, что саммит НАТО в Мадриде, запланированный на 2022 год, должен найти решения для всех стоящих перед альянсом вызовов.

Среди таких вызовов глава государства отметил террористические угрозы, газопровод "Северный поток - 2", технологическое развитие Китая, миграционный кризис.

"Мы должны видеть полный спектр угроз и усилить нашу возможность им противостоять", - сказал Дуда (цитата по ТАСС).

Ранее позицию стран Прибалтики и Польши в Кремле назвали "нелогичной и пагубной".

Строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено 10 сентября. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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