Сергунина рассказала о программе акции "День без турникетов. Дети"

Мероприятие пройдет в Москве впервые

Бесплатные познавательные экскурсии и творческие мастер-классы для школьников в возрасте от семи до 13 лет пройдут в Москве в рамках акции "День без турникетов. Дети". Об этом в среду, 6 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет впервые. Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, экскурсии по инновационным площадкам Москвы и творческие мастер-классы в детских технопарках понравятся ученикам пятых и шестых классов, а для учащихся вторых, третьих и четвертых классов развлекательные центры и парки профессий подготовили специальные образовательные и интерактивные программы.

Акция пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года. Мероприятия акции разделены на восемь тематических треков. Они познакомят с интересными профессиями в таких сферах, как "Креативные индустрии" (например, мода, дизайн, архитектура), "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство" (журналистика, кино, мультипликация и другое), "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт" и "Предпринимательство".

Занятия предназначены для организованных групп в сопровождении взрослых (учителей или родителей). В одной группе может быть не более 25 детей. Все мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: посетители должны держать дистанцию и надевать маски в помещениях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 23 по 25 сентября в Москве прошла познавательная акция "День без турникетов", которая дала взрослым жителям столицы возможность побывать с экскурсией на предприятиях и в мастерских города.

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