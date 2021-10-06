Увеличилось число погибших при крушении корабля в Белом море

Сигнал бедствия поступил с частного судна "Фаворит"
Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море выросло до двух, сообщает в среду ТАСС со ссылкой на источник.
Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Во время шторма оно частично затонуло, находившимся на борту удалось воспользоваться спасательным плотом.
В район бедствия направили вертолет с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Операция осложнена сильным штормом.
"Двое спаслись, их нашли в воде. Они госпитализированы", - рассказал ТАСС источник.
По данным СМИ, всего на борту находились пять человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram