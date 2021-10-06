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Увеличилось число погибших при крушении корабля в Белом море

09:46
  • среда
  • 06 октября 2021

Сигнал бедствия поступил с частного судна "Фаворит"

Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море выросло до двух, сообщает в среду ТАСС со ссылкой на источник.
В Севастополе в шторм затонул катер с пятью людьми

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Во время шторма оно частично затонуло, находившимся на борту удалось воспользоваться спасательным плотом.

В район бедствия направили вертолет с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Операция осложнена сильным штормом.

"Двое спаслись, их нашли в воде. Они госпитализированы", - рассказал ТАСС источник.

По данным СМИ, всего на борту находились пять человек.

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