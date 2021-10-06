"Мир начал его пинать": почему "досье Пандоры" ставит точку на будущем Зеленского

Информация о наличии офшоров у президента Украины помешает ему переизбираться на второй срок, полагает экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев убежден, что "досье Пандоры" помешает президенту Украины Владимиру Зеленскому переизбраться на новый срок.

"Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице", - выразил мнение политик.

Мураев в беседе с украинским телеканалом "Наш" не исключил, что Зеленскому удастся избежать наказания, и он сможет завершить свой текущий срок.

Ранее сообщалось, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах, в частности, фигурируют нынешний глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

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