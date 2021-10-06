В Совфеде осудили попытки УЕФА "влезть в политику"

Футбольный союз окрасил Крым в цвета украинского флага

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) забывает о своих прямых обязанностях. Так сенатор прокомментировал фото с презентации нового логотипа Евро-2024 в Германии. Крым там представили в цветах украинского флага.

Случившееся Косачев назвал "плохой историей".

"УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших", - написал вице-спикер в Facebook.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 команды.

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