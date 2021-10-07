Бузова, Галкин, Рыжий из "Иванушек": как учились российские звезды

Многие из них должны были стать учителями и учеными

- Какая была фамилия у Петра I?

- Рюрикович?

- Это вопрос на логику. Нет, Романов!

После таких ответов подписчики Насти Ивлеевой тут же вступились за кумира: они ценят её не за глубокие знания из школьной программы, а за искренность. Ну перепутала блондинка Рюриковичей с Романовыми, беднее-то не стала.

"Ну я могу этого не знать, это нормально, мне это не мешает жить и зарабатывать деньги", - оправдывается Ивлеева.

О заработках Насти Ивлеевой российские учителя могут только мечтать.

Андрей Григорьев-Апполонов - дипломированный педагог. Певец признаётся: если бы не маленькая зарплата в начале его преподавательской карьеры, то, может быть, и не стал бы Андрей Генрихович Рыжим из "Иванушек".

"Моё мнение, что учителя меньше 100 тысяч вообще не должны получать. Вот эти 15-30 тысяч - это вообще, я вам скажу, не смешно. Я почему бросил педагогическую деятельность в дальнейшем, потому что, представляете, в шесть утра ты, молодой, просыпаешься и проверяешь 32 тетрадки, и по каждому предмету, и ты уже сходишь с ума до того, как пришёл в школу учить детей. Поэтому это дико тяжёлый труд", - говорит певец.

Ольга Бузова окончила школу с серебряной медалью, но в Сети её то и дело высмеивают за оговорки и ошибки. А что было бы, пойди она работать по профессии?

"Мама сказала: "Артист - это не профессия. Ты любишь путешествовать, давай ты пойдёшь отучишься на географа. И у меня, кстати, в дипломе - я могу открывать фирму и могу преподавать географию как педагог. Поэтому, конечно, задумывалась, потому что училась на эту профессию, но всё-таки моё место не в школе у доски, а на сцене", - уверена Бузова.

Гинзбург, Капица, Ландау - среди портретов гениальных физиков однажды мог бы оказаться и Максим Галкин. Его учитель Александр Волохов уверен: Максим достиг бы больших успехов в науке, но выбрал эстраду.

"Когда он пришёл в школу, какое-то количество лет было школе, ещё небольшое к тому времени, я его спросил: "Ну как у тебя сцена?" - "Я, Александр Юрьевич, в аспирантуре учусь. Наверное, буду защищаться. Как дальше сложится, я ещё не знаю". Это было его начало. Для меня это было неожиданно, я даже подошёл и спросил его, почему он оказался на сцене", - рассказывает Волохов.

Школ может быть много, а первый учитель один. В кино Анатолию Журавлёву часто достаются роли брутальных героев, при этом мало кто знает, что за его плечами филфак Уральского педагогического и год работы в сельской школе.

Он до сих пор помнит свой первый урок в новом статусе - учитель. Журавлёв тогда с ходу решил завоевать доверие класса, а уже на следующий день понял, какой это тяжёлый труд - донести свои знания до детей.

"Вы можете сидеть на парте, за партой, можете ко мне спиной. Девочки, можете носить серёжки, красить ногти, губы, но у меня одно условие - чтобы вы знали домашнее задание. Все: "О-о! - захлопали. - Ура, хорошо, замечательно. Замечательно, замечательно, будем заниматься", - рассказывает он.

На следующий урок никто ничего не знал.

У Анфисы Чеховой с учителями были идеологические разногласия.

"Я назвала учительницу психичкой. За то, что она заставляла меня петь песню "Мы пионеры - дети рабочих". А у меня в семье не было рабочих, я из интеллигентной семьи. Я была за правду, я никогда не была за коммунизм", - говорит Чехова.

А Анжелика Агурбаш только после выпускного поняла, как много ей дала школа.

"Я была хорошей ученицей, но я терпеть не могла школу и всё, что с ней связано. Поэтому, когда я получила в руки аттестат и проснулась утром, я была самым счастливым человеком. Но если серьёзно, конечно, учитель - это всегда всё с заглавной буквы, все буквы заглавные в слове "учитель"", - говорит она.

По материалам программы "Хватит слухов".

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