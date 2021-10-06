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Фьючерсные цены на газ в Европе превысили 1600 долларов

10:20
  • среда
  • 06 октября 2021

Рост цен относительно 5 октября составил 15,5%.

Цены на газ в Европе продолжают расти, в среду, 6 октября, установлен очередной исторический рекорд.
Цены на газ в Европе установили новый исторический максимум

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF при открытии торгов на бирже ICE превысила 1550 долларов за тысячу кубометров. Затем показатель преодолел очередную психологическую отметку и достиг 1607,2 доллара.

Рост фьючерсных цен относительно вторника, 5 октября, составил 15,5%.

Аналитики объясняют продолжающееся подорожание газа низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии, сообщает РИА Новости.

Между тем министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции выступили с совместным призывом провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в Европе. Авторы инициативы также призывают повысить координацию членов ЕС при закупках и установить общие правила в вопросе объемов запасов газа.

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