Годовалая девочка попала в больницу после игр с братом и аптечкой

Ребенка с судорогами увезли в больницу

В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением галоперидолом (антипсихотик, назначаемый при шизофрении и психических расстройствах).

Инцидент произошел 5 октября. Мать оставила дочь и сына с отцом и ушла на работу. Вернувшись домой, она обнаружила, что у дочки начались судороги. Ребенка экстренно госпитализировали, в крови обнаружили галоперидол.

Оказалось, что малышка вместе с шестилетним братом играли с аптечкой, в которой лежали таблетки. Старший ребенок заметил во рту у сестры несколько таблеток. Он их вынул, но отцу о случившемся не сказал.

О состоянии девочки пока ничего не сообщается. Правоохранительные органы начали проверку, передает агентство "Москва".

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