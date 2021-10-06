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Годовалая девочка попала в больницу после игр с братом и аптечкой

10:23
  • среда
  • 06 октября 2021

Ребенка с судорогами увезли в больницу

В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением галоперидолом (антипсихотик, назначаемый при шизофрении и психических расстройствах).
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Инцидент произошел 5 октября. Мать оставила дочь и сына с отцом и ушла на работу. Вернувшись домой, она обнаружила, что у дочки начались судороги. Ребенка экстренно госпитализировали, в крови обнаружили галоперидол.

Оказалось, что малышка вместе с шестилетним братом играли с аптечкой, в которой лежали таблетки. Старший ребенок заметил во рту у сестры несколько таблеток. Он их вынул, но отцу о случившемся не сказал.

О состоянии девочки пока ничего не сообщается. Правоохранительные органы начали проверку, передает агентство "Москва".

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