Минприроды перечислило главные климатические риски

Лесные пожары представляют для России большую угрозу

Минприроды России утвердило план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, передает РИА "Новости". В документы в том числе обозначены самые значимые риски.

"Наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара", - сказано в тексте.

Также отмечено, что за последние двадцать лет вдвое выросло количество опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли значительный ущерб.

Согласно прогнозам зарубежных климатологов, в некоторых регионах Азии риски природных пожаров увеличатся втрое.

Вместе с тем в Минприроды обратили внимание на то, что видят большой потенциал для адаптации страны к двум глобальным рискам - дефициту воды и продовольствия.

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