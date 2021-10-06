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ЦРУ потеряло десятки информаторов за рубежом

10:33
  • среда
  • 06 октября 2021

Многих убили, арестовали или перевербовали

На прошлой неделе Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов разослало во все свои резидентуры за рубежом специальную телеграмму, сообщила газета New York Times.
ФСБ подтвердила данные CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию россиян

Уточняется, что в документе под грифом "совершенно секретно" содержались сведения о "десятках" убитых, арестованных или перевербованных информаторов. Цифры потерь "слишком велики", отметили в ЦРУ.

"Телеграмма, хотя и была краткой, содержала конкретное число агентов, казненных соперничающими разведывательными службами. Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях", - говорится в материале.

Конкретных цифр NYT не приводит.

Отмечено, что особенно сильны в перевербовке пакистанские спецслужбы. В России проблемой для агентов стало применение технологий искусственного интеллекта и биометрического сканирования.

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