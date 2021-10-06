Еврокомиссия назвала сроки снижения цен на газ

К концу года будут представлены предложения по реформированию газового рынка

Цены на газ в Европе начнут снижаться весной 2022 года. С таким заявлением в среду, 6 октября, выступила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Симсон предупредила, что на протяжении предстоящей зимы стоимость голубого топлива будет оставаться высокой, однако к весне прогнозируется снижение.

Этому должны поспособствовать предложения по реформированию газового рынка, представить которые Еврокомиссия планирует к концу 2021 года. При этом особое внимание будет уделено вопросам организации хранилищ газа и безопасности энергоснабжения.

При этом еврокомиссар по энергетике подчеркнула, что Европа должна быть готовой к вероятным будущим кризисам в энергетике, поскольку нерешенность проблемы резкого роста цен на энергоресурсы грозит замедлением восстановления экономики.

В условиях газового кризиса важно инвестировать в возобновляемые источники. Это обеспечит стабильные цены на энергоресурсы и даст Европе больше независимости в вопросах энергоснабжения: 90% потребляемого в ЕС газа импортируется, однако "возобновляемая энергетика принадлежит нам", цитирует Симсон РИА Новости.

В среду, 6 октября, фьючерсные цены на газ в Европе превысили 1600 долларов. На этом фоне министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции выступили с совместным призывом провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в Европе. Авторы инициативы также призывают повысить координацию членов ЕС при закупках и установить общие правила в вопросе объемов запасов газа.

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